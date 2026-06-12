Учёные ТГАСУ разработали плазменный генератор для защиты кирпича стеклянной коркой

Огнеупорный кирпич используют внутри печей, где температура достигает 1400–1600°C. Там на него действуют расплавленный металл, шлаки и агрессивные газы, и материал быстро разрушается. Новая технология позволяет этого избежать: генератор перемещается над изделием и плавит его поверхность. При этом можно либо предварительно нанести специальную керамическую пасту из тугоплавких оксидов, либо обработать сам кирпич. В обоих случаях получается монолитная, очень стойкая корка.

Такая обработка снижает издержки на ремонт печей и уменьшает себестоимость стали, стекла и цемента. Всё оборудование отечественное, сырьё также.

«Наша технология предусматривает два варианта обработки изделия. В первом варианте на поверхность огнеупора предварительно наносится специальная керамическая паста (смесь тугоплавких оксидов, например, алюминия, циркония). Плазма оплавляет пасту, и она сплавляется с основой, образуя монолитное стеклокристаллическое покрытие», — пояснил один из авторов разработки, младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории «Наноматериалы и нанотехнологии» ТГАСУ Марк Семеновых.