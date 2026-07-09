Учёные ТПУ создали алгоритм, определяющий гравитационную постоянную в 2,5 раза точнее

Гравитационная постоянная — одна из ключевых констант в физике. CODATA каждые два года публикует её согласованное значение, усредняя результаты разных исследовательских групп. Но этот подход чувствителен к «выбросам» — когда одна из групп получает сильно отличающиеся данные. Томские учёные предложили использовать преференциальную медиану, которая снижает влияние разбросанных измерений и даёт более стабильный результат.

Как отметил профессор Инженерной школы информационных технологий и робототехники Сергей Муравьёв, новый метод не отменяет традиционные подходы, а предлагает альтернативу для решения задач в конкретных практических ситуациях. Повышенная точность расчёта G особенно востребована в астрофизике и геофизике, где даже малые погрешности могут повлиять на выводы. Исследование поддержано Минобрнауки РФ и опубликовано в журнале IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

«Учёные Томского политехнического университета разработали способ более точного определения согласованного значения гравитационной постоянной Ньютона, которая играет ключевую роль в расчётах при решении задач космической навигации и при определении массы небесных тел. Она также связывает геометрию пространства с массой в уравнениях общей теории относительности. Разработанный алгоритм оказался в 2,5 раза точнее методики, используемой Комитетом по данным (CODATA) Международного совета по науке (ICSU)», — сказано в сообщении ТПУ.