Учёные ТПУ ускорили переработку угля на 10% с помощью опилок и масла

Низкокачественные угли составляют почти половину мировых запасов, но их теплотворная способность низка. Пиролиз (нагрев без воздуха) позволяет разложить уголь на более ценные компоненты, но процесс идёт медленно. Учёные смешали бурый уголь с водой и маслом (50/40/10%) и получили прирост эффективности на 10%. Смесь с 10% опилок дала +4%.

Как отметили учёные, крупные частицы угля неожиданно запускали реакцию легче мелких — за счёт лучшей теплопередачи. Добавки опилок и масла ускорили разложение смеси в несколько раз и снизили температуру начала процесса до 26% по сравнению с чистым углём.

«Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международной научной группы предложили способ увеличения эффективности пиролиза низкосортных углей. Новый подход позволяет ускорить процесс пиролиза угольных смесей в несколько раз и повысить интегральный показатель эффективности топлива на 4-10% по сравнению с чистым углём. На основе экспериментальных данных учёные получили эмпирические формулы, которые могут предсказывать процесс термического разложения топлива с погрешностью не более 30%», — сказано в сообщении пресс-службы ТПУ.