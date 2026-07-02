В России
Опубликовано 02 июля 2026, 14:35
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Учёные УрФУ: малые дозы рентгена ускоряют созревание йогурта на час

Бактерии работают активнее, качество продукта не страдает
Учёные УрФУ выяснили, что предварительное облучение молочнокислых бактерий малыми дозами рентгеновского излучения ускоряет их работу. Время созревания йогурта сокращается на 30–60 минут. Вкус и качество продукта не меняются, он остаётся безопасным.
Учёные УрФУ: малые дозы рентгена ускоряют созревание йогурта на час

© Ferra.ru

Исследователи облучали закваски дозами 60, 80 и 120 сантигрей, что сопоставимо с естественным радиационным фоном за 300–500 лет. Обработка ускоряла процесс сквашивания: например, шестичасовое созревание сокращалось до пяти с половиной часов. Бактерии становились активнее, но продукт не терял качества.

Учёные подчёркивают, что йогурт остаётся безопасным при хранении в холодильнике. Они планируют выяснить, какие именно дозы оптимальны и что происходит с бактериями на клеточном уровне. В перспективе метод может применяться не только в пищевой промышленности, но и для подготовки живых организмов к стрессовым условиям.

«Предварительное облучение закваски не делает йогурт хуже. Ни сразу после воздействия, ни при хранении вкус и качество йогурта не меняются, он остаётся безопасным, если, конечно, хранится в холодильнике», — рассказала одна из авторов исследования, доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Ирина Селезнева.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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