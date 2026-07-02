Учёные УрФУ: малые дозы рентгена ускоряют созревание йогурта на час

Исследователи облучали закваски дозами 60, 80 и 120 сантигрей, что сопоставимо с естественным радиационным фоном за 300–500 лет. Обработка ускоряла процесс сквашивания: например, шестичасовое созревание сокращалось до пяти с половиной часов. Бактерии становились активнее, но продукт не терял качества.

Учёные подчёркивают, что йогурт остаётся безопасным при хранении в холодильнике. Они планируют выяснить, какие именно дозы оптимальны и что происходит с бактериями на клеточном уровне. В перспективе метод может применяться не только в пищевой промышленности, но и для подготовки живых организмов к стрессовым условиям.

«Предварительное облучение закваски не делает йогурт хуже. Ни сразу после воздействия, ни при хранении вкус и качество йогурта не меняются, он остаётся безопасным, если, конечно, хранится в холодильнике», — рассказала одна из авторов исследования, доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Ирина Селезнева.