Учёные: в Ленобласти риск заражения клещевой инфекцией вдвое выше, чем в Петербурге

В 2022–2024 годах учёные собрали более 1,5 тысяч клещей в зелёных зонах Санкт-Петербурга и лесах области, а также отловили 516 грызунов — природных носителей бактерии. Анализ крови 3,7 тысяч добровольцев показал, что в области с инфекцией сталкивались 2,2% жителей, в городе — около 1%. Среди грызунов бактерию переносили почти 40% особей в области и 14% в Петербурге, причём её часто находили в почках, что может указывать на длительное сохранение в организме.

Руководитель проекта, заместитель директора по научной работе Санкт‑Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков отметил, что риск заражения на природных территориях значительно выше, и это важно учитывать при планировании профилактических мер. Показатели распространённости в регионе сопоставимы с европейскими странами. Учёные планируют продолжать мониторинг, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Северо-Запада.

«Доля людей, имеющих иммунный ответ к этой бактерии, оказалась сопоставимой с данными из Дании, Нидерландов и Швеции, что говорит о равномерной распространённости возбудителя в умеренном климатическом поясе Европы. При этом, как выяснилось, риск контакта с B. miyamotoi значительно выше на природных территориях, и это важно учитывать при планировании мероприятий по профилактике заражений среди населения», — подчеркнул эксперт.