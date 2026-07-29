В России
Опубликовано 29 июля 2026, 16:40
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Учёные: в Ленобласти риск заражения клещевой инфекцией вдвое выше, чем в Петербурге

Бактерию Borrelia miyamotoi нашли у 5% клещей в области и у 2% — в городе
Эпидемиологи из Санкт-Петербурга выяснили, что в Ленинградской области риск подхватить лихорадку от клещей в два раза выше, чем в городе. Бактерия Borrelia miyamotoi встречается у 5% клещей в области и менее чем у 2% — в Петербурге. Антитела к инфекции есть у 2,2% сельских жителей и лишь у 1% горожан. Причём российские показатели сопоставимы с данными из Дании, Нидерландов и Швеции.
Учёные: в Ленобласти риск заражения клещевой инфекцией вдвое выше, чем в Петербурге
© Erik Karits / Unsplash

В 2022–2024 годах учёные собрали более 1,5 тысяч клещей в зелёных зонах Санкт-Петербурга и лесах области, а также отловили 516 грызунов — природных носителей бактерии. Анализ крови 3,7 тысяч добровольцев показал, что в области с инфекцией сталкивались 2,2% жителей, в городе — около 1%. Среди грызунов бактерию переносили почти 40% особей в области и 14% в Петербурге, причём её часто находили в почках, что может указывать на длительное сохранение в организме.

Руководитель проекта, заместитель директора по научной работе Санкт‑Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков отметил, что риск заражения на природных территориях значительно выше, и это важно учитывать при планировании профилактических мер. Показатели распространённости в регионе сопоставимы с европейскими странами. Учёные планируют продолжать мониторинг, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Северо-Запада.

«Доля людей, имеющих иммунный ответ к этой бактерии, оказалась сопоставимой с данными из Дании, Нидерландов и Швеции, что говорит о равномерной распространённости возбудителя в умеренном климатическом поясе Европы. При этом, как выяснилось, риск контакта с B. miyamotoi значительно выше на природных территориях, и это важно учитывать при планировании мероприятий по профилактике заражений среди населения», — подчеркнул эксперт.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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