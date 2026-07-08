В России
Опубликовано 08 июля 2026, 18:25
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Учёные Яндекса ускорили графовые нейросети в 8,5 раза и снизили память в 76 раз

Разработка не требует изменения архитектуры моделей
Исследователи «Яндекса» разработали новые программные компоненты для графовых нейросетей, которые ускоряют их работу до 8,5 раза и снижают потребление памяти до 76 раз без изменения архитектуры моделей. Оптимизации выполняются на уровне операций GPU, что позволяет масштабировать эффект на любые системы. Работа признана одним из главных открытий на конференции ICML 2026.
Учёные Яндекса ускорили графовые нейросети в 8,5 раза и снизили память в 76 раз

© Ferra.ru

Графовые нейросети широко применяются в рекомендательных системах, поиске, социальных сетях, транспорте и финансах, но их производительность часто ограничена скоростью обмена данными между GPU и памятью. Российские учёные проанализировали самые ресурсоёмкие операции и создали их эффективные реализации, реже обращающиеся к внешней памяти. В экспериментах отдельные модели ускорились в 3,9–10 раз, а пиковое потребление памяти снизилось до 76 раз.

Разработчики подчёркивают, что новые компоненты работают на системах любого размера — ускорение происходит на каждой отдельной GPU, что позволяет масштабировать эффект на тысячи процессоров. Все оптимизации опубликованы в открытом доступе в виде GPU-операций для популярных пакетов и могут быть внедрены в существующие модели без изменений их архитектуры. Это открывает путь к обучению более крупных графовых моделей на меньшем количестве GPU.

«Наше решение эффективно работает на системах любого размера, так как затрагивает самый близкий к железу уровень оптимизации — ускорение операций, исполняемых на GPU. Поэтому ускорение происходит в рамках одной GPU, и на системе из тысяч — ускорение будет на каждой из них. К тому же, наше решение позволяет обучать модели, используя меньше GPU по сравнению со стандартными методами», - пояснил исследователь Yandex Research Фёдор Великонивцев.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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