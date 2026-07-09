Учёные ЮУрГУ нашли в барбарисе вещество против депрессии

Учёные смоделировали взаимодействие берберина с регуляторами, сигнализирующими о депрессии. Вещество показало высокую связь с одним из белков, отвечающих за сохранность нейронов, — причём связь оказалась прочнее, чем у антидепрессантов. Более того, берберин конкурирует с «лекарствами-блокаторами» за одни и те же участки на молекулах, что указывает на схожий механизм действия.

Берберин — природное соединение, поэтому он потенциально дешевле и безопаснее синтетических аналогов. Однако до применения в медицине ещё предстоят испытания на животных и клинические исследования на людях. Пока что вещество рассматривается как кандидат на роль лекарства или вспомогательной биодобавки. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Neuropharmacology.

«Куда более важной находкой оказалось то, что берберин связывается с теми же самыми участками белков (активными центрами), где обычно закрепляются "лекарства-блокаторы". А значит, берберин становится конкурентом "таблеток" за место в молекулах. Результат исследования в том, что берберин в будущем, после апробации на животных, затем на человеке, может стать кандидатом на место лекарства или вспомогательной биодобавки против депрессии», — сказано в сообщении ВУЗа.