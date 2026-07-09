В России
Опубликовано 09 июля 2026, 15:30
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Учёные ЮУрГУ нашли в барбарисе вещество против депрессии

Берберин оказался конкурентом синтетическим антидепрессантам
Исследователи Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) совместно с индийскими коллегами изучили влияние берберина — вещества из ягод барбариса — на молекулярном уровне. Оказалось, что он сильнее связывается с белками, ответственными за выживание нервных клеток, чем классические антидепрессанты. Это делает его перспективным кандидатом для создания более дешёвых и безопасных средств от депрессии.
Учёные ЮУрГУ нашли в барбарисе вещество против депрессии
© Stan Shebs, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Учёные смоделировали взаимодействие берберина с регуляторами, сигнализирующими о депрессии. Вещество показало высокую связь с одним из белков, отвечающих за сохранность нейронов, — причём связь оказалась прочнее, чем у антидепрессантов. Более того, берберин конкурирует с «лекарствами-блокаторами» за одни и те же участки на молекулах, что указывает на схожий механизм действия.

Берберин — природное соединение, поэтому он потенциально дешевле и безопаснее синтетических аналогов. Однако до применения в медицине ещё предстоят испытания на животных и клинические исследования на людях. Пока что вещество рассматривается как кандидат на роль лекарства или вспомогательной биодобавки. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Neuropharmacology.

«Куда более важной находкой оказалось то, что берберин связывается с теми же самыми участками белков (активными центрами), где обычно закрепляются "лекарства-блокаторы". А значит, берберин становится конкурентом "таблеток" за место в молекулах. Результат исследования в том, что берберин в будущем, после апробации на животных, затем на человеке, может стать кандидатом на место лекарства или вспомогательной биодобавки против депрессии», — сказано в сообщении ВУЗа.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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