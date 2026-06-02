Учёные ЮУрГУ: внепечные металлургические шлаки эффективно поглощают углекислый газ

Химики сравнили четыре вида шлаков: доменные, конвертерные, электросталеплавильные и внепечные. Образцы смешивали с водой, добавляли углекислый газ и держали 30 минут при комнатной температуре. Затем измеряли количество образовавшихся карбонатов. Внепечные шлаки показали лучший результат из-за высокого содержания ларнита (60%) и периклаза (4,6%).

Теперь исследователям намерены разработать технологический процесс улавливания углекислого газа и карбонизации шлаков. В перспективе это позволит заводам использовать собственные отходы для борьбы с загрязнением воздуха, делая производство более экологичным и замкнутым.

«Мы провели исследование и установили, что лучшими "ловцами углекислого газа" являются внепечные шлаки кислородно-конвертерного производства. В перспективе результат проведённого исследования можно использовать для создания природосберегающих металлургических технологий, когда собственные отходы производства, шлаки, помогают заводам бороться с проблемой загрязнения воздуха», — рассказала доцент кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Татьяна Крупнова.