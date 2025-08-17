Учёные заметили усыхание крымских гиперсолёных озёр

Согласно учёным, содержание соли в гиперсолёных водоёмах региона превышает 177 г/литр, в то время как среднестатистический показатель солёности озёр в августе составляет 70 г/литр. Исследования охватывают озёра Тарханкутской группы: Джарылгач, Ярылгач, Бакальское, а также Ойбурское озеро, расположенное в непосредственной близости от населённых пунктов Поповка и Штормовое. Все указанные водоёмы находятся в западной части полуострова.

Как сообщает источник, 11 августа текущего года была проведена плановая летняя экспедиция с целью мониторинга экологического состояния водных объектов. Были осуществлены визуальные и инструментальные наблюдения, произведён отбор биологических проб для последующего лабораторного анализа в Институте биологии южных морей.

Руководитель экспедиции Николай Шадрин отметил несоответствие текущего состояния водоёмов ранее наблюдаемым параметрам. И подчеркнул, что исследователи по-человечески расстроились из-за увиденного. «Мы были расстроены увиденным. Соответственно, и биологическое состояние водоёмов не такое, к которому мы привыкли», — рассказал Шадрин.