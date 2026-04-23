Учёный: чернобыльский лес — вечное хранилище радиации

По словам эксперта, радиоактивные вещества не исчезли после аварии. Они накапливаются в почве, древесине, а затем могут перераспределяться — например, при лесных пожарах зола разносится на большие расстояния, а весенние паводки смывают загрязнения в реки. Поэтому зона отчуждения — это не застывшая картина, а живая система, где радиация продолжает двигаться и влиять на природу.

Зиновьев отметил, что крупных зверей в Чернобыле действительно больше, чем в обычных лесах, — в силу отсутствия людей. Но это не значит, что радиация безвредна. Например, восточные квакши в заражённых районах стали темнее из-за повышенного меланина, который защищает клетки. А потомки местных собак генетически различаются в группах, живущих всего в десятках километров друг от друга. Так что экосистема Чернобыля — это не рай для животных, а своеобразный мир с постоянной «памятью» о радиации.

«Лес в зоне отчуждения — это не просто фон для диких животных, а долговременное хранилище радионуклидов. Пожары, изменение гидрологического режима, сезонный сток и перенос золы способны заново включать старое загрязнение в биогеохимические циклы. Поэтому экосистема Чернобыля — это не история "радиация выпала и закончилась", а история медленного, волнообразного перераспределения вещества в почвах, древесине, пепле, реках и поймах», — подчеркнул учёный.