Учёный: Каспий не исчезнет — уровень стабилизировался после 20 лет падения

По словам Болгова, в ближайшие годы ожидается стабилизация, хотя возможны колебания с большим прогнозным интервалом. Однако падение на 30 метров исключено. Ранее президенты Азербайджана и Казахстана заявляли о рисках экологической катастрофы для всего региона.

В декабре 2024 года Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления. Теперь учёный успокаивает: катастрофического падения не будет, море сохранится. Это важно для стран, зависящих от Каспия — от рыболовства до судоходства.

«В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится», — подчеркнул учёный.