Опубликовано 04 апреля 2026, 18:30
Учёный: Каспий не исчезнет — уровень стабилизировался после 20 лет падения

Море будет колебаться, но не высохнет
Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил, что Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем. Уровень после 20 лет падения пришёл к равновесному состоянию и теперь будет колебаться вокруг него. Напомним, в 2025 году море достигло исторического минимума (ниже минус 29 метров), и президент Путин называл ситуацию «большой проблемой».
© Doron, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

По словам Болгова, в ближайшие годы ожидается стабилизация, хотя возможны колебания с большим прогнозным интервалом. Однако падение на 30 метров исключено. Ранее президенты Азербайджана и Казахстана заявляли о рисках экологической катастрофы для всего региона.

В декабре 2024 года Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления. Теперь учёный успокаивает: катастрофического падения не будет, море сохранится. Это важно для стран, зависящих от Каспия — от рыболовства до судоходства.

«В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится», — подчеркнул учёный.