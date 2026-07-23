Учёный НГУ: не все опасные астероиды для Земли ещё открыты

По словам учёного, расчёт траекторий обнаруженных астероидов и оценка рисков — задача посильная для специалистов. Но основная сложность в том, чтобы вовремя заметить новые объекты. Техника постепенно совершенствуется, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому нельзя исключать, что какие-то небольшие астероиды могут оставаться незамеченными до последнего момента.

Апофис, открытый в 2004 году, привлёк внимание учёных из-за близкого подхода к Земле. Такие события помогают проверять системы наблюдения и уточнять модели движения небесных тел. Маслов подчеркнул, что, хотя крупные астероиды практически все известны, работа по поиску более мелких объектов продолжается и остаётся важной задачей для планетарной безопасности.