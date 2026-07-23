Учёный НГУ: не все опасные астероиды для Земли ещё открыты

Опубликовано 23 июля 2026, 18:351 мин.
Учёный НГУ: не все опасные астероиды для Земли ещё открытыКрупные известны, но мелкие сложно обнаружить сложнее
Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов заявил, что астрономам пока не удалось обнаружить все потенциально опасные астероиды. Крупные объекты на околоземных орбитах в основном известны, но мелкие выявлять сложнее — чувствительность систем наблюдения растёт медленно. Это особенно актуально на фоне приближения астероида Апофис, который пройдёт в 32 000 км от Земли в 2029 году.
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По словам учёного, расчёт траекторий обнаруженных астероидов и оценка рисков — задача посильная для специалистов. Но основная сложность в том, чтобы вовремя заметить новые объекты. Техника постепенно совершенствуется, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому нельзя исключать, что какие-то небольшие астероиды могут оставаться незамеченными до последнего момента.
Апофис, открытый в 2004 году, привлёк внимание учёных из-за близкого подхода к Земле. Такие события помогают проверять системы наблюдения и уточнять модели движения небесных тел. Маслов подчеркнул, что, хотя крупные астероиды практически все известны, работа по поиску более мелких объектов продолжается и остаётся важной задачей для планетарной безопасности.