Учёный РАН: пилотируемая миссия на Венеру вряд ли возможна

По словам учёного, даже на высоте около 60 км, где давление и температура относительно ниже, условия остаются крайне тяжёлыми и агрессивными для человека. Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры найдены соединения, которые могли бы указывать на наличие жизни, но Сычев считает эту гипотезу недостаточно обоснованной.

Он сравнил Венеру с Марсом. На Марсе, где сегодня сосредоточены основные планы пилотируемых полётов, температура может опускаться до минус 140°C, но колебания и наличие воды делают его гораздо более подходящим для освоения. Венера же с её кислотными облаками, давлением в 92 земных атмосферы и жарой, невозможной для живых организмов, остаётся проблемой и ключевым препятствием даже для автоматических станций, которые работают на поверхности всего несколько часов.

«Что такое Венера? Венера — это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40-60 градусов», — подчеркнул учёный.