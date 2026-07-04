Учёный РАН: смена полюсов может ослабить магнитное поле Земли до нуля

Эйсмонт объяснил, что в научной среде обсуждается вероятность смены северного полюса на южный. Движение магнитных полюсов в последнее время ускорилось, но причины этого явления пока неясны. При смене полюсов в определённый момент поле может обратиться в ноль, лишив планету главной защиты от солнечной радиации. Последствия для животного мира остаются неясными.

Учёный привёл в пример Марс, у которого практически нет магнитного поля. Считается, что когда-то он был цветущей планетой, но потеря поля привела к исчезновению атмосферы и жизни. Однако, по словам Эйсмонта, уверенного ответа о том, насколько опасен такой сценарий для Земли, пока нет. Это скорее предостережение и повод для дальнейших исследований.

«При смене полюсов в какой-то момент магнитное поле может обратиться в нуль. А оно защищает нас от радиации, идущей главным образом от Солнца. И если магнитное поле исчезает, то радиация на уровне поверхности Земли может возрасти больше чем в пять раз. Возникает вопрос: а как это? Не смертельно ли для животного мира? На этот вопрос ответа уверенного нет. Но есть такой нехороший пример – Марс. Там практически нет магнитного поля. И вот многие считают, что когда-то Марс был планетой процветания. Но потом по каким-то причинам он утратил своё магнитное поле, вместе с ним исчезли и атмосфера, и жизнь», – пояснил Эйсмонт.