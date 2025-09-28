Учёный: расшифровка ДНК позволит увеличить продолжительность жизни до 150 лет

Подковальников подчеркнул, что получение персонализированного генетического профиля человека позволяет выявить факторы риска и заболевания, которые могут влиять на продолжительность жизни. Хотя ранее расшифровка ДНК была дорогостоящим процессом, за последние 13 лет его стоимость значительно снизилась — с $3 млрд до $500.

Этот процесс заключается в определении последовательности нуклеотидов (аденин, тимин, цитозин, гуанин) в молекуле ДНК. Это позволяет расшифровать генетический код и анализировать наследственную информацию.

«Если мы используем технологии секвенирования ДНК, то получаем индивидуальный генетический профиль человека. Так мы знаем, какие у нас есть зоны риска и на них обращаем внимание. Какие заболевания у нас возможны. Это, соответственно, увеличивает продолжительность жизни. Сейчас же речь идёт об увеличении продолжительности жизни при использовании этих технологий до 150 лет», — отметил учёный.