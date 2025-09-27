Учёный: Россия решает проблему качественных отечественных семян

Васенев отметил, что, хотя в некоторых культурах удалось добиться прогресса, выращивание сахарной свёклы остается сложной задачей из-за двухлетнего цикла и трудоёмких условий.

Пшеница, напротив, достигла значительных успехов, благодаря усилиям селекционера Петра Мальчикова, который вывел 17 новых сортов высокого качества. За что получил золотую медаль РАН.

Исследователи подчёркивают важность поддержки селекционеров и расширения масштабов создания успешных отечественных гибридов и сортов.

Многие работы студентов и аспирантов касаются современных проблем и предлагают перспективные гипотезы. Например, студент из Якутии изучает выращивание подсолнечника на вечной мерзлоте в условиях рискованного земледелия, что может увеличить зеленую массу растений и сократить вегетационный период.