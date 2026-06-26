В России
Опубликовано 26 июня 2026, 14:20
1 мин.

Учёный Сколтеха: землетрясение в Венесуэле не повлияет на сейсмику в России

Разрыв коры в одном регионе — локальное событие
Профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Иван Кулаков заявил, что мощное землетрясение в Венесуэле (магнитудой до 7,5) никак не повлияет на сейсмическую активность в России. По его словам, движение литосферных плит — это инертный и крайне медленный процесс, а разрыв коры в одном регионе означает лишь локальный сброс напряжения.
Учёный Сколтеха: землетрясение в Венесуэле не повлияет на сейсмику в России
© Yamaguchi先生, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Учёный пояснил, что землетрясения — это локальные разрывы горных пород, похожие на трещины во льду. Если льдина раскололась в одном месте реки, это не влияет на льдины в другом. Точно так же механически землетрясение в Венесуэле не может изменить напряжённое состояние земной коры на Камчатке или в других регионах России.

По мнению Кулакова, опасения, что разрушительные землетрясения стали случаться чаще, не имеют научных оснований. Система очень инертна, и землетрясения — часть рутинного процесса. Однако стоит учитывать, что особую разрушительность венесуэльского удара, (очаги на глубине всего 10–22 км) усилили несоблюдение норм сейсмостойкого строительства и резкий горизонтальный удар.

«При землетрясении происходит разрыв массива горных пород, аналогично тому, как ломаются льдины на реке в половодье. Если в одном месте реки льдина раскололась, очевидно, это никак не повлияет на состояние льдин в другой части реки. Точно так же механически землетрясение в Венесуэле никак не может повлиять на напряжённое состояние земной коры на противоположной части планеты. Поэтому на сейсмическую ситуацию на Камчатке или в других регионах России это никак не повлияет», — подчеркнул эксперт.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Венесуэла
,
#Землетрясение
,
#наука
,
#Россия
,
#ученые
,
#природа
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Учёный Сколтеха: землетрясение в Венесуэле не повлияет на сейсмику в России