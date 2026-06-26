Учёный Сколтеха: землетрясение в Венесуэле не повлияет на сейсмику в России

Учёный пояснил, что землетрясения — это локальные разрывы горных пород, похожие на трещины во льду. Если льдина раскололась в одном месте реки, это не влияет на льдины в другом. Точно так же механически землетрясение в Венесуэле не может изменить напряжённое состояние земной коры на Камчатке или в других регионах России.

По мнению Кулакова, опасения, что разрушительные землетрясения стали случаться чаще, не имеют научных оснований. Система очень инертна, и землетрясения — часть рутинного процесса. Однако стоит учитывать, что особую разрушительность венесуэльского удара, (очаги на глубине всего 10–22 км) усилили несоблюдение норм сейсмостойкого строительства и резкий горизонтальный удар.

«При землетрясении происходит разрыв массива горных пород, аналогично тому, как ломаются льдины на реке в половодье. Если в одном месте реки льдина раскололась, очевидно, это никак не повлияет на состояние льдин в другой части реки. Точно так же механически землетрясение в Венесуэле никак не может повлиять на напряжённое состояние земной коры на противоположной части планеты. Поэтому на сейсмическую ситуацию на Камчатке или в других регионах России это никак не повлияет», — подчеркнул эксперт.