Учёный СО РАН: при переменной облачности УФ-излучение опаснее, чем в ясную погоду

Альбедо облаков — их способность отражать излучение — в некоторых случаях усиливает УФ-поток у поверхности. Если облака разорваны и между ними есть просветы, человек может получить не только прямое и рассеянное, но и отражённое излучение. Именно поэтому при переменной облачности легко получить ожог, даже не заметив этого. Загар — это защитная реакция кожи: меланин задерживает более 90% УФ-лучей. Коротковолновое излучение наиболее опасно и может привести к меланоме.

Учёный подчёркивает, что облачная погода создаёт ложное чувство безопасности. Пустовало подчеркнул, что находиться на солнце без защиты безопасно — миф, который может стоить здоровья. Даже при облачности важно пользоваться солнцезащитным кремом и не пренебрегать головными уборами. Наибольшую бдительность стоит проявлять при переменной облачности, особенно в летние месяцы. Данные опубликованы в издании СО РАН «Наука в Сибири».

«В некоторых случаях во время переменной облачности, особенно кучевой, может сложиться ложное представление о том, что находиться на солнце без защиты безопасно. Это в итоге может привести к печальным последствиям для организма — даже во время облачной погоды следует проявлять бдительность», — отметил учёный.