Учёный: термин «клубничная Луна» не связан с цветом спутника

По словам Богачёва, учёные недоумевают по поводу этого термина — почему луна ассоциируется с клубникой — поскольку он не имеет научного объяснения. Русский термин пришёл из английского языка и связан с периодом сбора урожая клубники, а не с цветом Луны.

Специалист отметил, что цвет Луны может казаться немного изменённым, когда спутник находится низко над горизонтом из-за атмосферных эффектов.

«На вопрос, почему Луна "клубничная", наука своими силами ответить не может, точно так же, как нельзя строго научно ответить, почему 16 лет брака — это топазовая свадьба, а 28 лет — никелевая. Кто-то когда-то придумал эти названия, они закрепились, и их продолжают использовать. <…> С цветом Луны в данном случае это прямо не связано. <…> В русский язык термин "клубничная Луна" пришёл из английского, где он давно существует. В англоязычных источниках это объясняют совпадением с временем сбора клубники», — пояснил Богачёв.