Опубликовано 01 мая 2026, 18:15
Учёный: восстановление нервной ткани — перспективное направление

Но с мозгом всё гораздо сложнее
Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков в интервью ТАСС заявил, что замещение и восстановление нервной ткани — одно из самых актуальных направлений в науке. Использование стволовых клеток, клеток пуповинной крови и других методов даёт надежду, но при массивных повреждениях возможности пока ограничены. Особенно сложно восстанавливать головной мозг, хотя учёный верит, что когда-нибудь его научатся пересаживать.
Петриков отметил, что работы по замещению нервной ткани особенно важны после черепно-мозговых травм и инсультов. В то же время институт уже добился успехов в другом направлении: первым в России запустил программу аллотрансплантации кистей рук. В апреле 2025 года хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему пациенту, а в феврале 2026-го провели ещё более сложную операцию: 42-летнему мужчине пересадили сразу две кисти.

Петраков отметил, что хотя восстановление нервной ткани остаётся сложнейшей задачей, трансплантология конечностей показывает впечатляющие успехи. Исследования в обоих направлениях продолжаются, и учёные надеются, что со временем смогут помочь пациентам с самыми тяжёлыми повреждениями.

«Все эти работы по использованию стволовых клеток, менее дифференцированных клеток, клеток пуповинной крови — как раз и есть тот самый путь», — отметил Петриков.