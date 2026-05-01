Учёный: восстановление нервной ткани — перспективное направление

Петриков отметил, что работы по замещению нервной ткани особенно важны после черепно-мозговых травм и инсультов. В то же время институт уже добился успехов в другом направлении: первым в России запустил программу аллотрансплантации кистей рук. В апреле 2025 года хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему пациенту, а в феврале 2026-го провели ещё более сложную операцию: 42-летнему мужчине пересадили сразу две кисти.

Петраков отметил, что хотя восстановление нервной ткани остаётся сложнейшей задачей, трансплантология конечностей показывает впечатляющие успехи. Исследования в обоих направлениях продолжаются, и учёные надеются, что со временем смогут помочь пациентам с самыми тяжёлыми повреждениями.

«Все эти работы по использованию стволовых клеток, менее дифференцированных клеток, клеток пуповинной крови — как раз и есть тот самый путь», — отметил Петриков.