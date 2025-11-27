Учёный заявил о необходимости ИИ-симулятора для моделирования физических процессов

По мнению эксперта, это облегчит разработку и обучение алгоритмов и выявление экологических ограничений. В настоящее время учёные занимаются визуально реалистичным моделированием, но моделирование физических явлений остаётся серьёзной проблематикой.

Президент Российской академии транспорта Александр Мишарин подчеркнул необходимость учёта всех параметров высокоскоростного транспорта, включая ограничения параметров среды, чтобы предвидеть его воздействие на людей. Он отметил, что основными ограничениями при работе на высоких скоростях являются сопротивление воздуха, вибрация, тепловые нагрузки, стабильность и энергоэффективность. Решение этой сложной проблемы требует совместных усилий физиков, инженеров-механиков, специалистов по искусственному интеллекту, медицинских работников, биологов, психологов и архитекторов.

«Если мы сможем создать симулятор [для ИИ в сфере высокоскоростного транспорта], который моделирует физические процессы и визуальные данные, тогда мы получим возможность в этом симуляторе отладить и обучить алгоритмы, для которых всегда не хватает данных, - сказал Юдин. - Соответственно, мы можем выявить ограничения на параметры среды. Таких симуляторов пока еще нет, все бьются над созданием такого отечественного симулятора», — рассказал Дмитрий Юдин.