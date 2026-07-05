Удобрение из микроводорослей на дымовом газе повысило всхожесть рапса до 97%

Сейчас в сельском хозяйстве используют минеральные удобрения, которые закисляют почву и накапливают тяжёлые металлы, или органику — в ней могут быть бактерии и антибиотики. Учёные считают микроводоросли хорошей альтернативой, но их производство дорого. Пермские учёные нашли способ удешевить процесс: вместо покупного углекислого газа они пропустили через культуру водорослей дымовой газ — отход промышленности, в котором CO₂ в десятки раз больше, чем в воздухе.

В эксперименте использовали два типа водорослей: чистый коммерческий штамм и сообщество из природного водоёма. Лучшие результаты показала чистая культура: длина и масса проростков рапса увеличились на 13%, всхожесть выросла до 97%, скорость прорастания — на 6%. При этом концентрация магния и фосфора в биомассе водорослей выросла в 2–3 раза.

К главным плюсам нового удобрения относят отсутствие закисления почвы, эти микроводоросли не накапливает токсины, не содержат патогенов и антибиотиков, быстро разлагаются. По действию удобрение сопоставимо с лучшими органическими аналогами. Технология особенно перспективна на фоне ужесточения экологического законодательства: предприятия смогут превращать свои выбросы в полезный продукт, снижая затраты и нагрузку на природу.

«Главное преимущество применения микроводорослей в том, что в отличие от минеральных удобрений, которые закисляют почву, новое удобрение полностью безопасно. Оно не содержит токсичных примесей и не загрязняет грунт. А по сравнению с органикой (навозом, компостом) у него есть ещё два важных плюса: в нём нет патогенных бактерий, антибиотиков и гормонов, а разлагается оно быстрее», — рассказала доктор технических наук, заведующая кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Рудакова.