Удобрения в розничной упаковке начнут маркировать с 1 ноября 2026 года

Под новые правила подпадают удобрения, содержащие два или три основных элемента: азот, фосфор, калий, а также прочие удобрения в таблетках или упаковках массой до 10 кг. Отмечается, что маркировке предшествовал добровольный эксперимент, запущенный с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026, в котором уже участвовали более 4,2 тысяч компаний, включая «Буйский химический завод», «Фаско+» и «Норд Палп».

Цель нововведения — снизить долю контрафакта и фальсификата, который, по оценкам, составляет до 20% рынка. Покупатели смогут через приложение «Честный знак» проверять легальность удобрений. Производителям и импортёрам рекомендуется готовиться к переходу заранее, так как после 1 ноября 2027 года немаркированные товары будут изымать из оборота.

«Маркировка охватит минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке, предназначенные для использования в садоводстве и ведении личных подсобных хозяйств. Соответствующее постановление подписано правительством Российской Федераци», — сказано в сообщении пресс-службы Центра развития перспективных технологий.