В России
Опубликовано 03 июня 2026, 17:10
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Удобрения в розничной упаковке начнут маркировать с 1 ноября 2026 года

С 1 сентября начнётся регистрация в «Честном знаке»
Правительство постановило маркировать минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке (для садоводства и личных хозяйств), сообщает РИА Новости. С 1 сентября 2026 года участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 ноября нанесение кодов станет обязательным. Реализация немаркированных остатков разрешена до 1 ноября 2027 года. По оценкам ВШЭ, доля нелегальной продукции в этой категории достигает 20%.
Удобрения в розничной упаковке начнут маркировать с 1 ноября 2026 года

© Ferra.ru

Под новые правила подпадают удобрения, содержащие два или три основных элемента: азот, фосфор, калий, а также прочие удобрения в таблетках или упаковках массой до 10 кг. Отмечается, что маркировке предшествовал добровольный эксперимент, запущенный с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026, в котором уже участвовали более 4,2 тысяч компаний, включая «Буйский химический завод», «Фаско+» и «Норд Палп».

Цель нововведения — снизить долю контрафакта и фальсификата, который, по оценкам, составляет до 20% рынка. Покупатели смогут через приложение «Честный знак» проверять легальность удобрений. Производителям и импортёрам рекомендуется готовиться к переходу заранее, так как после 1 ноября 2027 года немаркированные товары будут изымать из оборота.

«Маркировка охватит минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке, предназначенные для использования в садоводстве и ведении личных подсобных хозяйств. Соответствующее постановление подписано правительством Российской Федераци», — сказано в сообщении пресс-службы Центра развития перспективных технологий.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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