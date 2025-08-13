Умная система от пермских учёных сэкономит расходы на отоплении на 12%

Система анализирует прогноз погоды и данные с датчиков температуры в теплосетях. Алгоритм в реальном времени рассчитывает оптимальную температуру теплоносителя, исключая как перегрев, так и недостаточный обогрев помещений.

Особенность разработки — использование нейросетевых технологий. Алгоритм обучали на виртуальном стенде, имитирующем работу различных теплосетей. После предварительного обучения система дообучается уже в реальных условиях конкретного города.

По словам разработчиков, точность системы достигает 97,9%. Она оперативно реагирует на изменения погоды, заранее корректируя температуру теплоносителя. Это позволяет избежать перерасхода энергии при внезапных потеплениях.

В России централизованным отоплением пользуются около 100 миллионов человек. Существующие системы часто работают на устаревшем оборудовании с ручным управлением, что приводит к теплопотерям до 30%. Новая разработка может стать решением этой проблемы.

Технология создана в рамках программы «Приоритет-2030».