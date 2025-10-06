Умное кольцо Sber стало хитом продаж в Москве и Петербурге

В списке городов с наибольшим спросом, помимо столицы и северной столицы, также оказались Химки, Самара, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, Домодедово и Новосибирск. Доля продаж в Москве составила 46,9%, в Санкт-Петербурге — 10,7%, остальные города показали от 1,7% до 3,5% продаж.

Как отметил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Никита Толпыгин, компания ожидает, что гаджет станет одним из самых популярных осенних новшеств. Устройство отслеживает ключевые показатели здоровья и сна, предоставляя пользователям персональные рекомендации.

Умное кольцо выполнено из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть сделана из гипоаллергенного полимера. Вес устройства — всего 5 граммов, а заряда батареи хватает до семи дней. Кольцо выпускается в восьми размерах и двух цветах: черный и серый хром.

С помощью встроенных датчиков кольцо отслеживает пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждения. Плотное прилегание к пальцу обеспечивает точность измерений, что позволяет фиксировать ключевые показатели здоровья и изменения состояния организма.

Все данные доступны через мобильное приложение, где работает консультант на базе искусственного интеллекта (ИИ) GigaChat. Он предоставляет персональные рекомендации по улучшению сна, управлению стрессом и физической активности на основе данных с кольца. Общение с ИИ ведется в формате диалога, что позволяет пользователю получать подробные объяснения по своим показателям.