Умный дом снижает энергопотребление на 12%, показало исследование

Эксперимент проводился в стандартной московской квартире, где проживает семья из четырех человек. Сравнивались показатели энергозатрат до и после установки автоматизации. Наибольшая экономия достигнута в кондиционировании — 58%, а также в отоплении — 14%. Этому способствуют сценарии автоматического управления климатом и освещением по датчикам движения.

Снижение потребления энергии напрямую повлияло на экологический аспект. Выбросы парниковых газов также сократились на 12%.

Помимо экономии, умный дом создает более здоровый микроклимат. Автоматическое поддержание оптимальной температуры, влажности и освещенности улучшает качество сна и общее самочувствие. По международным стандартам WELL и BREEAM, это снижает уровень фонового стресса за счет автоматизации рутинных задач.