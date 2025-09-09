Умных кондиционеров в домах россиян стало больше на 25%

Современные кондиционеры становятся умнее благодаря встроенным Wi-Fi-модулям, которые позволяют интегрировать их в экосистему умного дома. Если такой модуль отсутствует, можно использовать ИК-пульт, который подключается к сети и берет на себя управление устройством. Это делает умные функции доступными даже для старых моделей кондиционеров. Пользователи могут включать или выключать устройство, менять режимы работы через приложение или голосовые команды Алисе. Например, возвращаясь домой, можно заранее включить охлаждение.

Одной из ключевых функций платформы стал режим «умный климат».