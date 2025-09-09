Умных кондиционеров в домах россиян стало больше на 25%Системы управления климатом становятся популярнее
Современные кондиционеры становятся умнее благодаря встроенным Wi-Fi-модулям, которые позволяют интегрировать их в экосистему умного дома. Если такой модуль отсутствует, можно использовать ИК-пульт, который подключается к сети и берет на себя управление устройством. Это делает умные функции доступными даже для старых моделей кондиционеров. Пользователи могут включать или выключать устройство, менять режимы работы через приложение или голосовые команды Алисе. Например, возвращаясь домой, можно заранее включить охлаждение.
Одной из ключевых функций платформы стал режим «умный климат».
Алгоритмы сами анализирует данные с датчиков и работу устройств, чтобы поддерживать температуру в доме на стабильном уровне без резких скачков и ручных настроек.
Этот режим помогает автоматически регулировать температуру, основываясь на данных климатических датчиков, что делает управление более точным по сравнению с встроенными датчиками кондиционеров, которые часто показывают неточные данные.
Автоматические сценарии также способствуют экономии электроэнергии. Например, кондиционер может включаться, когда температура в помещении начинает расти, и выключаться, как только достигается необходимый уровень.
Кондиционер может работать в связке с климатическим датчиком — включаясь еще до того, как в комнате станет слишком жарко, и отключаться, когда нужный уровень достигнут.
Напомним, что ещё в 2024 году в России было продано smart-кондиционеров на сумму 836,9 млн рублей только за первые пять месяцев, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По итогам года рынок климатической техники (включая умные модели) вырос на 46% в денежном выражении и на 15% в количественном, достигнув объема 5,6 миллионов устройств. С таким результатом Россия занимает 5 место в мире по продажам бытовых кондиционеров.
Активная экспансия «умных» кондиционеров на российский рынок началась в 2023 г., на тот момент лидирующими решениями были экосистемы умных кондиционеров Samsung SmartThings, LG ThinQ и набирала популярность экосистема Mi Home у дочерних и партнёрских брендов Xiaomi. Однако к 2025 г. в условиях санкций рынок трансформировался и теперь, помимо уже существующих экосистем, значительную долю занимают решения, совместимые с умным домом Яндекса (Яндекс Алиса), а также Haier EVO и Daichi Comfort.