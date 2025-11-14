Универсального робота для промышленности создали российские специалисты

Опубликовано 14 ноября 2025, 22:291 мин.
Универсального робота для промышленности создали российские специалистыКонфигурацию устройства можно менять для разных задач
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что специалисты вуза разработали универсального промышленного робота с модульной архитектурой. Конструкция устройства сочетает гусеничную и колесную платформы, что позволяет адаптировать его к различным производственным условиям.
© Ferra.ru
Робот состоит из модульного корпуса с гибридной ходовой частью и оснащен индивидуальным приводом на базе электродвигателей постоянного тока с энкодерами. Система управления контролирует силовую часть, основное и дополнительное оборудование. Конфигурация может изменяться путем установки различного полезного груза: манипуляторов, фото- или видеокамер, тепловизоров, транспортных контейнеров.
Прототип был создан для предприятия по производству катодной меди, где он способен проводить диагностику и обнаруживать короткие замыкания между электродами по магнитному полю, отметили в пресс-службе.