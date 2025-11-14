Универсального робота для промышленности создали российские специалисты

Робот состоит из модульного корпуса с гибридной ходовой частью и оснащен индивидуальным приводом на базе электродвигателей постоянного тока с энкодерами. Система управления контролирует силовую часть, основное и дополнительное оборудование. Конфигурация может изменяться путем установки различного полезного груза: манипуляторов, фото- или видеокамер, тепловизоров, транспортных контейнеров.

Прототип был создан для предприятия по производству катодной меди, где он способен проводить диагностику и обнаруживать короткие замыкания между электродами по магнитному полю, отметили в пресс-службе.