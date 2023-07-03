Универсальный носитель: в России разработали дрон-конструктор

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения» создало «Вектор ЛК-210» — беспилотник-«летающее крыло» с модульным шасси, являющийся универсальным носителем для поражения живой силы противника.

Полностью сделанный из композитов дрон-конструктор с неизменными внешними габаритными размерами позволяет размещать как внутри, так и снаружи различное оборудование, отмечают разработчики. Под требуемый форм-фактор у «Вектор ЛК-210» можно менять даже части фюзеляжа.

Основной задачей дрона в ОКБ «Беспилотного Авиастроения» видят поражение живой силы противника. Допустимая масса боевой нагрузки — до 2,5 килограмм — позволяет применять ее при бомбометании. Для этого могут использоваться как ручные гранаты, так и боеприпасы для подствольных гранатометов — ВОГ-17 или ВОГ-25 — которые есть в любом подразделении.

Готовить к взлету и запускать аппарат может один человек. В зависимости от степени подготовленности пилота и сложности полетного задания на это может уйти не более 12 минут. Для посадки — если полоса ограничена — беспилотник использовать парашют.

Крейсерская скорость дрона составляет 65 километров в час, максимальная — 120 километров в час. Полетное время не боящегося влажных сред аппарата составляет до полутора часов.

«Вектор ЛК-210» будет готов к летным испытаниям в течение одного или полутора месяцев, рассказали в компании.