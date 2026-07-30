В России
Опубликовано 30 июля 2026, 18:00
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Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров

Минцифры передаёт обращения в прокуратуру, уже есть первые решения
Минцифры России сообщило, что управляющие компании (УК) начали привлекать к ответственности за создание препятствий провайдерам при подключении жителей к интернету. Ведомство передаёт обращения граждан и операторов в прокуратуру. По восьми делам уже приняты положительные решения: двум УК вынесли предписания, одной — предостережение.
Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров
© Jonathan / Unsplash

Как рассказали «Известиям» в Минцифры, чаще всего нарушения связаны не с прямым отказом, а с затягиванием согласований, созданием административных барьеров или попытками сохранить эксклюзивные отношения с отдельными операторами. Особенно остро проблема стоит в крупных городах.

По словам старшего аналитика Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софьи Комиссаровой, такие действия УК нарушают правила взаимодействия с операторами связи. Минцифры намерено продолжать мониторинг и передачу данных в надзорные органы, чтобы обеспечить равный доступ провайдеров в дома.

«Главные последствия — снижение конкуренции и ограничение выбора для жителей. Если в дом не могут зайти новые операторы, жильцы лишаются возможности выбрать более выгодный тариф или получить доступ к современным цифровым сервисам, а действующие провайдеры теряют стимул повышать качество услуг, — отметила эксперт.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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