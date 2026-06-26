Упрощённый компрессор от ИПФ РАН удвоит мощность существующих лазерных систем

Сейчас физики вынуждены ограничивать мощность петаваттных лазерных систем из-за недостаточной стойкости дифракционных решёток — ключевого элемента оптического компрессора. Академик Ефим Хазанов, старший научный сотрудник отдела нелинейной и лазерной оптики ИПФ РАН пояснил, что новая геометрия позволяет упростить компрессор и одновременно увеличить выходные параметры пучка на существующих установках. Отказ от стандартной четырёхрешёточной схемы в пользу двух решёток с изменённым взаимным расположением не только повышает мощность, но и удешевляет конструкцию.

Разработка может стать основой не только для новых лазерных систем, но и для модернизации уже созданных комплексов. Например, применение новой схемы в проекте XCELS, по оценкам учёных, позволит достичь мощности в 100 ПВт. Это в разы превышает текущие показатели и открывает новые возможности для фундаментальных исследований в области физики высоких энергий.

«Наша схема позволяет упростить оптический компрессор фемтосекундного лазера и одновременно увеличить выходные параметры пучка на существующих установках в 1,5-2 раза», — рассказал Хазанов.