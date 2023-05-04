Уральские ученые предложили способ тушить «зомби-пожары»

Подземные торфяные пожары зимой – чаще всего следствие следствие наземных, возникших во время пожароопасного сезона. Горение продолжается под снегом, а пережив холода, вновь выходит на поверхность, отметил один из исследователей, Илья Секерин, в комментарии «Известиям». Количество таких пожаров в России в последнее время резко возросло.

По мнению ученых из УГЛТУ, причина лежит в снижении уровня грунтовых вод, из-за чего высыхают верхние слои торфа. Толстый слой снега изолирует горение от воздуха, поэтому пожар распространяется достаточно медленно — всего до нескольких метров в сутки.

Обнаружить «зомби-пожары» сложно, поэтому ученые предлагают патрулировать территорию с помощью инфракрасных сенсоров. Горение торфяников исследователи в своей статье в журнале «Лесной вестник» рекомендуют, извлекая подземный очаг на поверхность с помощью бульдозера или аналогичной ему техники. После этого торф распределяется тонким слоем по поверхности, смешивается со снегоми уплотняется.

После опытных тушений один новый очаг появлялся на 100 метров поверхности и не превышал по площади 40 сантиметров. В то же время исследователи признают ограничения метода: в труднодоступную местность тяжелую технику доставить сложно.