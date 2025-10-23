Уральские учёные создали органические и безопасные для живой ткани красители

Эти красители изготавливаются из возобновляемых ресурсов, таких как древесина и целлюлоза, что делает их стабильными в водных растворах. Результаты опубликованы в журнале "Dyes and Pigments.

Доцент УрФУ Дмитрий Обыденнов отметил, что современные методы синтеза флуоресцентных красителей имеют низкий выход (30-35%). Новый метод на основе молекул циклического пирана обеспечивает выход 60-70% без дополнительной очистки.

Эти красители уже используются в диагностике почек и перспективны для лечения заболеваний. Они также могут применяться в оптоэлектронных компонентах, таких как оптические волокна и экраны.

«Метод получения красителей на основе циклических молекул пирана, который мы предлагаем, позволяет "нацеливаться" именно на основной продукт, который получается с выходом 60–70 процентов. Не требуется и дополнительная очистка, целевое вещество само выпадает в осадок», — подчеркнул Обыденнов.