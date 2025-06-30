Уральский университет внедрит обучение ИИ во все учебные программы

Опубликовано 30 июня 2025, 22:421 мин.
Уральский университет внедрит обучение ИИ во все учебные программыВуз готов расширить курс генеративного ИИ
Уральский федеральный университет планирует включить обучение работе с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) во все свои образовательные программы. Сейчас такие курсы уже проходят в Институте радиоэлектроники и информационных технологий, и вуз готов перенести эту практику на другие направления.
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В университете отмечают, что современные студенты приходят с иным цифровым багажом — они активно пользуются гаджетами, привыкли к интернету и уже знакомы с генеративными ИИ-сервисами. Поэтому преподавание технологий, связанных с ИИ, должно стать неотъемлемой частью учебного процесса.
По мнению руководства университета, такие изменения необходимы не только для соответствия ожиданиям студентов, но и для того, чтобы выпускники были конкурентоспособными на рынке труда. Работодатели, в свою очередь, заинтересованы в специалистах, способных использовать современные инструменты, и готовы поддерживать университет в обновлении учебных программ.