Установлено, с каким ИИ предпочитают работать российские врачи

Российские ученые определили, какие алгоритмы искусственного интеллекта пользуются наибольшей популярностью в медицине. Выяснилось, что чаще всего врачи предпочитают применять более простые алгоритмы машинного обучения. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Для того, чтобы выяснить наиболее используемый ИИ в медицине специалисты из БФУ им. И. Канта, Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова и Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения предложили подход, который позволяет восстанавливать структуры различных наборов данных путем построения сетей совместного появления. Ученые визуализировали сеть, которая показывает, насколько часто пересекаются медицинские понятия и связанные с ИИ термины.

Оказалось, что все термины разделить на пять тематических кластеров. Самый крупный из них — «машинное обучение» — чаще всего пересекался с кластерами обработки изображений и ретроспективных исследований. Эти связи показывают, что такие алгоритмы широко используются как для анализа медицинских снимков, так и для прогнозирования заболеваний, например, роста опухолей.

Исследователи показали, что нейросети в медицине используются в основном при обработке изображений. Методы, основанные на глубоком обучении, популярны в исследованиях болезней сердечно-сосудистой системы. А более простые и легко объясняемые алгоритмы машинного обучения чаще всего используются для ЭЭГ и ЭКГ, а также прогнозирования развития заболеваний.