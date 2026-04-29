В России
Опубликовано 29 апреля 2026, 15:25
1 мин.

Уязвимости ИИ-сервисов в российских компаниях выросли с 2% до 5%

Эти бреши в безопасности стали самыми критичными
Пресс-служба компании «Солар» сообщила, что в первом квартале 2026 года доля уязвимостей, связанных с ИИ-сервисами, в российских компаниях выросла с 2% до 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом такие уязвимости демонстрируют самый высокий уровень критичности среди всех типов продуктов — в среднем 9,2 балла из 10. Более 60% проблем в ИИ-системах относятся к критическим.
© Ferra.ru

Исследование «Солар» охватило более 250 веб-приложений, включая популярные сервисы, сайты и сетевое оборудование. Среди затронутых ИИ-сервисов — ChatGPT, DeepSeek и Gemini. Отдельные уязвимости позволяют обходить политики безопасности чат-ботов, что грозит утечкой персональных данных или генерацией запрещённого контента.

Специалисты также обнаружили проблемы в инструментах для создания ИИ-агентов (langchain, Langflow, n8n). Появляются специализированные сканеры уязвимостей для ИИ, например, для OpenClaw выявлено более 522 уязвимостей и новый тип атаки ClawJacked для перехвата управления. Использование публичных языковых моделей для поиска уязвимостей может пропускать до 40–50% проблем, что накапливает риски и удорожает исправление на поздних этапах.

«Пока ИБ-специалисты по всему миру находят сравнительно немного уязвимостей, связанных с ИИ-сервисами, но большинство из таких брешей имеют рекордно высокий уровень критичности, что может привести к утечке данных пользователей и другим негативным последствиям. Именно поэтому ИИ-сервисы требуют особого внимания с точки зрения кибербезопасности», – рассказал эксперт Solar 4RAYS Сергей Беляев.