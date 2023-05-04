Уже не только для хипстеров: в России в разы выросло количество пользователей арендных самокатов

Уже не только для хипстеров: в России в разы выросло количество пользователей арендных самокатовСпрос на сервисы кикшеринга вырос в два с половиной раза
Россияне в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом стали скачивать приложения, позволяющие арендовать электросамокаты. По данным аналитиков «Мегафона», самые активные пользователи кикшеринга живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Больше всего число аудитория пользователей приложений по аренде самокатов – в Центральном федеральном округе, где число пользователей по сравнению с 2022 годом выросло в три раза, свидетельствуют данные компании «Мегафон», поступившие в распоряжение Ferra.ru. Вдвое больше таких людей стало в Северо-Западном и Приволжском округах.
Интенсивнее всего скачивать приложения стали в Туле – там число пользователей выросло в 11 раз. В топ-3 также Кисловодск (в десять раз) и Казань – в девять раз. В то же время, на 16% меньше пользоваться самокатами стали в Сибири.
Активнее всего кикшерингом пользуются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По большей части это пользователи от 25 до 35 лет – их доля от общего количества составляет 47%. В то же время за прошедший год существенно возросло число любителей прокатиться на самокате старше 50 лет – на 84%.