В России
Опубликовано 28 июля 2026, 17:50
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Ужесточение активации Windows может подтолкнуть компании к переходу на российские ОС

Аппаратная проверка усложнит пиратскую активацию
Руководитель направления перспективных исследований «Группы Астра» Роман Мылицын заявил, что ужесточение требований Microsoft к активации Windows может повысить интерес российских компаний к отечественным операционным системам. Новый механизм предполагает проверку через аппаратный модуль TPM, что затруднит использование поддельных KMS-серверов и нелицензионных версий. В условиях санкций приобретение лицензий Microsoft осложнено, поэтому часть бюджета может быть перенаправлена на российские ОС.
Ужесточение активации Windows может подтолкнуть компании к переходу на российские ОС
© Pxhere.com

Microsoft планирует внедрить аппаратную проверку в корпоративный механизм активации Windows KMS. Цель — затруднить использование поддельных KMS-серверов. В перспективе обязательным станет модуль TPM (аппаратный ключ безопасности). Это повысит безопасность, но ужесточит требования к оборудованию. Для компаний, использующих лицензионные версии, изменения будут минимальны. А вот пользователи нелегальных копий столкнутся с проблемами.

По мнению эксперта, усиление контроля потребует бюджетов на легализацию пиратских версий. Но из-за санкций покупка лицензий Microsoft затруднена. Это создаёт риски для ОС в «серой зоне» и становится стимулом пересмотреть стратегию ИТ-инфраструктуры. Ожидается, что часть средств будет направлена на внедрение российских систем — это решит вопрос лицензионной чистоты и снизит зависимость от зарубежных поставщиков.

«Для многих организаций эта ситуация станет дополнительным стимулом пересмотреть стратегию развития своей ИТ-инфраструктуры. Мы ожидаем, что часть бюджетов будет перенаправлена на внедрение российских операционных систем. Это позволяет не только решить вопрос лицензионной чистоты, но и снизить зависимость от изменений политики иностранных поставщиков, обеспечив долгосрочную устойчивость ИТ-инфраструктуры», – отметил Мылицын.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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