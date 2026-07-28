Ужесточение активации Windows может подтолкнуть компании к переходу на российские ОС

Microsoft планирует внедрить аппаратную проверку в корпоративный механизм активации Windows KMS. Цель — затруднить использование поддельных KMS-серверов. В перспективе обязательным станет модуль TPM (аппаратный ключ безопасности). Это повысит безопасность, но ужесточит требования к оборудованию. Для компаний, использующих лицензионные версии, изменения будут минимальны. А вот пользователи нелегальных копий столкнутся с проблемами.

По мнению эксперта, усиление контроля потребует бюджетов на легализацию пиратских версий. Но из-за санкций покупка лицензий Microsoft затруднена. Это создаёт риски для ОС в «серой зоне» и становится стимулом пересмотреть стратегию ИТ-инфраструктуры. Ожидается, что часть средств будет направлена на внедрение российских систем — это решит вопрос лицензионной чистоты и снизит зависимость от зарубежных поставщиков.

«Для многих организаций эта ситуация станет дополнительным стимулом пересмотреть стратегию развития своей ИТ-инфраструктуры. Мы ожидаем, что часть бюджетов будет перенаправлена на внедрение российских операционных систем. Это позволяет не только решить вопрос лицензионной чистоты, но и снизить зависимость от изменений политики иностранных поставщиков, обеспечив долгосрочную устойчивость ИТ-инфраструктуры», – отметил Мылицын.