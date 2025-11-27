В России
В 2026 году во всех субъектах России откроются научные клубы Движения первых

Сейчас функционируют 600
Председатель правления Движения первых Артур Орлов сообщил в своём Telegram-канале, что в 2026 году научные клубы, Движения первых будут созданы в каждом субъекте России. По словам Орлова, сейчас 600 таких клубов действуют в 30 пилотных регионах.
Орлов также отметил, что движение объединило все научные инициативы в рамках проекта «Первые в науке». Только в этом году в проекте приняли участие более 145 000 человек. Он подчеркнул, что цифровая платформа «Научная вселенная Первых» предлагает увлекательные эксперименты и задания.

Кроме того, председатель Движения первых отметил, что кульминацией первого года реализации проекта «Первые в науке» станет фестиваль «Научная вселенная первых».

«Вместе с коллегами принял участие в заседании координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий <…>. В очном формате наша деятельность осуществляется в рамках научных клубов Первых. На данный момент в 30 пилотных регионах России организована сеть из 600 научных клубов Первых. В 2026 году мы откроем клубы в каждом субъекте России», — отметил Артур Орлов.

