В 2026 году во всех субъектах России откроются научные клубы Движения первых

Орлов также отметил, что движение объединило все научные инициативы в рамках проекта «Первые в науке». Только в этом году в проекте приняли участие более 145 000 человек. Он подчеркнул, что цифровая платформа «Научная вселенная Первых» предлагает увлекательные эксперименты и задания.

Кроме того, председатель Движения первых отметил, что кульминацией первого года реализации проекта «Первые в науке» станет фестиваль «Научная вселенная первых».

«Вместе с коллегами принял участие в заседании координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий <…>. В очном формате наша деятельность осуществляется в рамках научных клубов Первых. На данный момент в 30 пилотных регионах России организована сеть из 600 научных клубов Первых. В 2026 году мы откроем клубы в каждом субъекте России», — отметил Артур Орлов.