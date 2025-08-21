В 2ГИС появился детский профиль для отслеживания геолокации ребёнка

Функционал включает сценарии «пришёл в школу», «ушёл домой», «сел в автобус», и в целом имеет «жёсткие ограничения». Также родители получают автоматические уведомления при реализации того или иного сценария. Ребёнок не сможет отключить геолокацию или удалить родителя из списка друзей. Если устройство выключилось, приложение уведомляет о временной недоступности геолокации.

В разработке — функция истории перемещений для анализа маршрутов ребёнка. Планируется и функция совместной навигации, позволяющая родителям строить маршруты до ребёнка и видеть его траекторию в реальном времени.

Для активации детского режима нужно добавить ребёнка в список друзей и выбрать опцию «Сделать аккаунт детским». После этого ребёнок получает одноразовый код для активации. Родитель получает доступ к геолокации и уведомлениям.

Детский режим имеет временный характер: после 14 лет детский профиль отключается, и аккаунт автоматически переходит в стандартный режим. Сохраняется доступ к геолокации и базовым функциям, но исчезают жёсткие детские ограничения.