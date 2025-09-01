В России
Опубликовано 01 сентября 2025, 22:54
1 мин.

В аэропорту Пулково прошла первая оплата цифровыми рублями

Пилотный проект реализован совместно с ВТБ
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге успешно провели первую оплату услуг цифровыми рублями. Клиент ВТБ оплатил парковку через POS-терминал с использованием национальной цифровой валюты.
© Банк России

Оплата была осуществлена с помощью универсального QR-кода, который отобразился на терминале. Пассажир отсканировал код камерой смартфона, выбрал в мобильном приложении банка опцию оплаты цифровыми рублями и подтвердил транзакцию.

Как отметил старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко, технология позволяет клиентам банков оплачивать услуги без комиссии, используя привычные платежные инструменты. Система поддерживает различные способы оплаты, включая QR-коды и платежные ссылки.

Аэропорт Пулково стал первой воздушной гаванью в России, где интегрировали расчеты цифровыми рублями. По словам финансового директора управляющей компании Ольги Корочкиной, в будущем технологию планируется распространить на другие услуги: посещение бизнес-залов и сервис быстрого прохождения контроля.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
