В аэропорту Пулково прошла первая оплата цифровыми рублями

Оплата была осуществлена с помощью универсального QR-кода, который отобразился на терминале. Пассажир отсканировал код камерой смартфона, выбрал в мобильном приложении банка опцию оплаты цифровыми рублями и подтвердил транзакцию.

Как отметил старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко, технология позволяет клиентам банков оплачивать услуги без комиссии, используя привычные платежные инструменты. Система поддерживает различные способы оплаты, включая QR-коды и платежные ссылки.

Аэропорт Пулково стал первой воздушной гаванью в России, где интегрировали расчеты цифровыми рублями. По словам финансового директора управляющей компании Ольги Корочкиной, в будущем технологию планируется распространить на другие услуги: посещение бизнес-залов и сервис быстрого прохождения контроля.