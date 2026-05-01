В Антарктиде построят новое кернохранилище для образцов древнего льда

Учёные столкнулись с такой необходимостью потому, что старые хранилища находятся под снегом, их конструкции деформированы, доступ затруднён. ТАСС уточняет, что строительство нового уже началось, в ближайшие годы коллекцию перенесут туда. Керны будут упорядоченно храниться на стеллажах. Часть образцов ежегодно отправляют в лабораторию в России для исследований, а затем возвращают обратно.

Новая коллекция будет пополняться по мере возобновления сверхглубокого бурения над озером Восток. Изучение древнего льда помогает восстанавливать климат прошлого и прогнозировать изменения окружающей среды. Удобное и безопасное кернохранилище позволит сохранить уникальные образцы для будущих поколений учёных.

«Мы сейчас строим новое кернохранилище. У нас архив полученных кернов хранится в Антарктиде — а это лёд возрастом более 1 млн лет. И мы сейчас подготавливаем специальное кернохранилище, где все керны будут упорядоченно храниться. При необходимости провести какие-то работы мы возим их сюда, в лабораторию изменений климата и окружающей среды, где проводим необходимые исследования», — рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.