Опубликовано 31 мая 2026, 16:00
В Архангельской области построят очень важный мост

Глава Минтранса Андрей Никитин осмотрел мост через Вождоромку и сообщил, что его планируют ввести в эксплуатацию к концу года — техническая готовность объекта сейчас составляет почти 60%. Мост соединит Архангельск с четырьмя районами: Холмогорским, Пинежским, Мезенским и Лешуконским.
По словам губернатора Александра Цыбульского, в прилегающих территориях постоянно проживают около 39 тыс. человек, а интенсивность движения достигает примерно 1 730 автомобилей в сутки; после ввода моста сократится время в пути и повысится устойчивость пассажирских и грузовых перевозок.

В рамках реконструкции обновят участок почти в 2 км, обустроят подходы, наружное освещение, ограждения, знаки и разметку, локальные очистные сооружения, а также две автобусные остановки с заездными карманами и павильонами.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
