В Архангельской области построят очень важный мост

По словам губернатора Александра Цыбульского, в прилегающих территориях постоянно проживают около 39 тыс. человек, а интенсивность движения достигает примерно 1 730 автомобилей в сутки; после ввода моста сократится время в пути и повысится устойчивость пассажирских и грузовых перевозок.

В рамках реконструкции обновят участок почти в 2 км, обустроят подходы, наружное освещение, ограждения, знаки и разметку, локальные очистные сооружения, а также две автобусные остановки с заездными карманами и павильонами.