В Арктике нефть будут собирать магнитными губками, работающими даже на морозе

ТАСС отмечает, что в Арктике нефть разливается редко, но убрать её трудно, поскольку холодно, лёд и волны. Обычные сорбенты в таких условиях работают плохо, а их сбор с воды — отдельная проблема. Новые материалы сделали из вторичного сырья, и они получились гидрофобными — не впитывают воду, только нефть. Плюс у них есть магнитные свойства: отработанную «губку» вылавливают магнитом, а не вычерпывают сачками.

В лаборатории в модельной морской воде сорбент собрал 99% нефтяной плёнки за 20 минут — в 1,5–2 раза быстрее, чем существующие коммерческие средства. При температуре –5°C он удерживает 22 г нефти на 1 г своего веса. Для сравнения: популярный «Спилсорб» — 9 г/г, «Ньюсорб» — до 9 г/г.

Сорбент не тонет до 96 часов — это позволяет вести операцию несколько дней, даже если сразу не получилось собрать всё. Сейчас учёные ищут партнёров среди нефтяных компаний, чтобы испытать технологию в реальных арктических условиях. Если всё получится, ликвидация аварий в северных морях станет намного быстрее и дешевле.

«Часто после сорбции сложно собрать материал, особенно среди льда или у береговой линии. Наш магнитный сорбент решает именно эту проблему, делая процесс ликвидации разлива более управляемым и менее трудозатратным», — отметила кандидат технических наук, доцент института инженерной и экологической безопасности ТГУ и один из авторов исследования Елена Татаринцева