В Балашихе открыли курсы операторов БПЛА с выплатами с первых дней

Обучение длится месяц и включает теорию, практику на симуляторах, полеты на дронах, а также ремонт и обслуживание техники. Курс завершается получением свидетельства государственного образца и военно-учетной специальности. В каждой группе занимается от 10 до 15 человек. Преимущество отдается тем, кто владеет компьютером и имеет опыт работы с электроникой, однако попасть на курсы могут все желающие, пишет 360.ru.

Занятия проводят инструкторы, среди которых есть бывшие военнослужащие спецподразделений. С первых дней кандидатов официально зачисляют в войска, что дает право на выплаты. При подписании контракта предусмотрена единовременная сумма в размере 3 миллионов рублей. В течение года с учетом довольствия военнослужащие могут получить не менее 5,5 миллиона рублей. В зону боевых действий направляют только после завершения подготовки.

В центре можно не только пройти курс, но и оформить документы, пройти медкомиссию и получить консультации. Записаться на обучение можно через сайт контрактмо. рф, по телефону горячей линии, а также через Telegram-канал и бота центра «Витязь».