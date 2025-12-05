В «Белый список» сайтов добавили сервисы ЦБ и онлайн-кинотеатр

На третьем этапе пополнения перечень дополнен онлайн-сервисами Центрального банка и операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком». Также в список включены платформа «Россия — страна возможностей», система «Молодёжь России» и студенческий проект «Твой ход».

Кроме того, в «белый список» добавлены сервисы «Домклик» для работы с недвижимостью, охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр «Окко».