В «Белый список» сайтов добавили сервисы ЦБ и онлайн-кинотеатр

Опубликовано 05 декабря 2025, 19:171 мин.
В «Белый список» сайтов добавили сервисы ЦБ и онлайн-кинотеатрИ не только
Минцифры России расширило «белый список» интернет-ресурсов, доступ к которым гарантирован в любых условиях. В него вошли региональные онлайн-платформы из сфер здравоохранения, образования и общественного транспорта, а также сайты администраций ряда субъектов РФ.
© Ferra.ru
На третьем этапе пополнения перечень дополнен онлайн-сервисами Центрального банка и операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком». Также в список включены платформа «Россия — страна возможностей», система «Молодёжь России» и студенческий проект «Твой ход».
Кроме того, в «белый список» добавлены сервисы «Домклик» для работы с недвижимостью, охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр «Окко».