В Бердянске стартовал первый межрегиональный экономический форум с участием более 150 человек

По его словам, на форум приехали делегации из Крыма, ЛНР, ДНР, Ростовской области и Краснодарского края. Основной акцент был сделан на развитии малого и среднего бизнеса, а также на мерах поддержки со стороны властей и банков.

Ткаченко отметил, что Бердянск выбран площадкой форума не случайно: город совмещает промышленный и курортный потенциал и считается одной из наиболее перспективных точек для инвестиций в регионе. Власти планируют сделать форум ежегодным.

В деловой программе участники обсудили инвестиционные возможности Запорожской области, тренды рынка, поддержку бизнеса, девелопмент и туристический потенциал региона. Отдельный блок был посвящён программам ВЭБ.РФ и институтов развития.