30 мая 2026
В Бердянске стартовал первый межрегиональный экономический форум с участием более 150 человек
В Бердянске Запорожской области состоялся первый межрегиональный экономический форум, который собрал более 150 участников, включая онлайн. Среди них были инвесторы, предприниматели, представители органов власти, банковской сферы, налоговых органов и эксперты, сообщил и.о. министра экономического развития региона Александр Ткаченко.
По его словам, на форум приехали делегации из Крыма, ЛНР, ДНР, Ростовской области и Краснодарского края. Основной акцент был сделан на развитии малого и среднего бизнеса, а также на мерах поддержки со стороны властей и банков.
Ткаченко отметил, что Бердянск выбран площадкой форума не случайно: город совмещает промышленный и курортный потенциал и считается одной из наиболее перспективных точек для инвестиций в регионе. Власти планируют сделать форум ежегодным.
В деловой программе участники обсудили инвестиционные возможности Запорожской области, тренды рынка, поддержку бизнеса, девелопмент и туристический потенциал региона. Отдельный блок был посвящён программам ВЭБ.РФ и институтов развития.