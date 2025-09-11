В БФУ им. Канта создали ИИ-систему для выбора научного руководителя

Система использует два подхода к поиску. Первый метод предполагает тщательный отбор до десяти кандидатов с последующей проверкой по трем критериям: научные интересы, навыки и компетенции руководителя. Второй способ позволяет быстро ранжировать всех потенциальных наставников по степени соответствия профилю студента.

Данные о научных руководителях собраны с сайта университета и преобразованы в машиночитаемый формат. В работе системы задействованы современные нейросетевые модели, а также технологии семантического поиска.

Разработка помогает студентам избежать случайного выбора и найти наиболее подходящего научного руководителя. Проект реализован в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».