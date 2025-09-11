В БФУ им. Канта создали ИИ-систему для выбора научного руководителя

Опубликовано 11 сентября 2025, 18:301 мин.
В БФУ им. Канта создали ИИ-систему для выбора научного руководителяПо интересам и компетенциям студентов
Балтийский федеральный университет имени Канта разработал систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для подбора научных руководителей. Алгоритм анализирует исследовательские интересы и компетенции студентов, чтобы предложить наиболее подходящих наставников.
Система использует два подхода к поиску. Первый метод предполагает тщательный отбор до десяти кандидатов с последующей проверкой по трем критериям: научные интересы, навыки и компетенции руководителя. Второй способ позволяет быстро ранжировать всех потенциальных наставников по степени соответствия профилю студента.
Данные о научных руководителях собраны с сайта университета и преобразованы в машиночитаемый формат. В работе системы задействованы современные нейросетевые модели, а также технологии семантического поиска.
Разработка помогает студентам избежать случайного выбора и найти наиболее подходящего научного руководителя. Проект реализован в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».