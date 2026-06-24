В России
Опубликовано 24 июня 2026, 14:05
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В БФУ создали пищевую добавку для защиты нервных клеток

Она может замедлять развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона
Учёные Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) совместно с коллегами из других научных центров разработали пептидную молекулу, которая защищает нейроны от разрушения свободными радикалами. Новое соединение предлагается использовать не как лекарство, а как добавку к пище для профилактики когнитивных нарушений, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.
В БФУ создали пищевую добавку для защиты нервных клеток
© Robina Weermeijeк / Unsplash

Нейроны наиболее уязвимы для окислительного стресса, поскольку мозг потребляет много кислорода и имеет высокую скорость обмена веществ. Свободные радикалы, образующиеся из-за активных форм кислорода, повреждают клетки, что приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний. Созданная молекула представляет собой цепочку аминокислот циклического строения и способна нейтрализовать это разрушительное действие.

По словам соавтора работы, директора научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии» БФУ имени И. Кант Ольги Бабич, соединение предназначено для профилактики окислительного стресса и может добавляться в продукты питания, замедляя старение нервной ткани. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Пищевые системы». Разработка открывает путь к созданию доступных средств для поддержания когнитивного здоровья без применения тяжёлых лекарственных препаратов.

«Многие пептидные молекулы, "защищающие“ нервные клетки, рассматриваются именно как фармацевтические препараты. Мы же предполагаем, что наш циклический пептид с уникальной аминокислотной последовательностью можно будет использовать в рецептуре функциональных и специализированных продуктов питания, направленных на профилактику и коррекцию нейродегенеративных заболеваний, так называемых продуктов "Anti‑Age"», — рассказала Ольга Бабич.

Автор:Андрей Кадуков
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