В БФУ создали пищевую добавку для защиты нервных клеток

Нейроны наиболее уязвимы для окислительного стресса, поскольку мозг потребляет много кислорода и имеет высокую скорость обмена веществ. Свободные радикалы, образующиеся из-за активных форм кислорода, повреждают клетки, что приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний. Созданная молекула представляет собой цепочку аминокислот циклического строения и способна нейтрализовать это разрушительное действие.

По словам соавтора работы, директора научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии» БФУ имени И. Кант Ольги Бабич, соединение предназначено для профилактики окислительного стресса и может добавляться в продукты питания, замедляя старение нервной ткани. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Пищевые системы». Разработка открывает путь к созданию доступных средств для поддержания когнитивного здоровья без применения тяжёлых лекарственных препаратов.

«Многие пептидные молекулы, "защищающие“ нервные клетки, рассматриваются именно как фармацевтические препараты. Мы же предполагаем, что наш циклический пептид с уникальной аминокислотной последовательностью можно будет использовать в рецептуре функциональных и специализированных продуктов питания, направленных на профилактику и коррекцию нейродегенеративных заболеваний, так называемых продуктов "Anti‑Age"», — рассказала Ольга Бабич.