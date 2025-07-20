В Братске алюминиевый завод снизил уровень выбросов на 16%

С 2019 года, когда завод начал участвовать в проекте «Чистый воздух», выбросы предприятия уменьшились на 16%. Это результат «глобальной экологической модернизации производства», отмечает ТАСС. На экологическую модернизацию за это время потратили более 9 млрд рублей. Компания Русал модернизирует завод, чтобы снизить выбросы и выполнить задачи федеральной программы. Фактически создаётся новое предприятие с использованием современных технологий и автоматизации.

Игорь Кобзев отметил, что выбросы вредных веществ значительно сократятся: бензапирена — до нуля, фтористых соединений — в десять раз. Потребление электроэнергии уменьшится на 18%, а мощность завода останется прежней — более 1 млн тонн алюминия в год. Сейчас на заводе ведутся строительные работы, а новые установки планируют запустить в 2028 году.

«Более чем на 16% сократились валовые выбросы на Братском алюминиевом заводе с 2019 года — за период участия предприятия в федеральном проекте "Чистый воздух" национального проекта "Экология" (с 2025 года - нацпроект "Экологическое благополучие"). Затраты на экологическую модернизацию в рамках федпроекта за этот период составили более 9 млрд рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.